Ezequiel Garay ha decidido poner punto y final a su carrera tras más de un año apartado de los terrenos de juego. El defensa terminó su contrato con el Valencia y no volvió a vestirse de corto. Garay ha colgado las botas con un comunicado en el que ha agradecido a sus seguidores y a su mujer, Tamara Gorro, y a sus hijos el apoyo durante todo este tiempo.

El argentino fue una pieza en el Valencia en sus últimas temporadas y se despidió del club de su vida con la Copa del Rey que conquistó ante el Barcelona. Garay ya estaba lesionado y no pudo disputar el partido pero en su última temporada dijo adiós con un título. El Valencia no le renovó y el argentino estuvo esperando alguna oferta que le resultase atractiva, pero no ha llegado nada que le hiciera volver a vestirse de corto.