El Atlético clama contra el VAR por el penalti ante el Levante: "Sorprende que no nos piten campo atrás"

El Atlético de Madrid salió muy enfadado del partido ante el Levante. González Fuertes señaló penalti por una mano de Lodi en el minuto 87 que había pasado desapercibida y los aficionados rojiblancos estallaron en redes sociales. Simeone no quiso buscar excusas aunque lanzó algún dardo al colegiado. El que no se mordió la lengua por el arbitraje fue Paulo Futre en sus redes sociales.

El exjugador portugués no entendió la mano que pitó González Fuertes y lo dejó claro en sus redes sociales con mucha ironía. " Lo que sorprende es que no nos hayan pitado también campo atrás o touchdown ", dijo el mítico exfutbolista rojiblanco.

El técnico argentino no quiso opinar sobre la jugada del penalti, aunque tiró de ironía. "No interpreto nada, nosotros tenemos que mejorar como equipo y n o poner excusas por la actuación del árbitro , por el gol de ellos sobre el final de penalti, por el penalti del primer tiempo, por las 200 patadas a Joao (Felix) que ninguna tuvo consecuencia...", subrayó.

El 'Cholo' dejó claro que el colegiado entendió que es penalti y que ya están los periodistas "para comentar" las jugadas polémicas y "las reglas para mirar" si están bien o no aplicadas. "No se va a cambiar nada por más que opine lo que ustedes vieron, no me hagan hablar. Entiendo que el equipo tiene que crecer y no excusarse por los penaltis, por las patadas a Joao ni por las 70 amarillas que recibimos", reiteró.