El verano más complicado de Florentino Pérez en el Real Madrid: sin Zidane, con la duda de Mbappé y bajo la amenaza de la UEFA

Ante la marcha de Zidane, un nuevo entrenador, la renovación del capitán Sergio Ramos, las amenazas de la UEFA y la complicación del fichaje de Mbappé al que el jeque cierra las puertas de salida. Este verano se plantea muy complicado para el Real Madrid, después de un año convulso. No ha sido nada fácil la temporada en el Real Madrid, una plaga de lesiones y afectados por el coronavirus durante todo el año ha provocado que el rendimiento, muy bueno para las condiciones en las que se encontraba el equipo, no sirviera para conquistar ningún título.