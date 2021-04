Florentino Pérez quiere la continuidad de Zidane la próxima temporada: el técnico francés tira balones fuera

Zidane ha pedido que las renovaciones se solucionen lo antes posible

"Tengo flor, sí, es verdad, pero de estar aquí y entrenar en este equipo. No creo que sea un desastre de entrenador; no soy el mejor entrenador, pero me gusta lo que hago. Lo importante es meter pasión en todo lo que te gusta. Sé donde estoy, y aquí lo importante es dar el máximo. Me gustaría hablar más de fútbol , pero parece que hay más interés en hablar de otras cosas", declaró en rueda de prensa.

También habló de la reelección de Florentino Pérez como presidente blanco hasta 2025, pero no quiso pensar en su propio futuro. "Me alegro por él. No veo más allá de lo de hoy y del partido de mañana. Nadie sabe lo que va a pasar, vamos día a día", dijo. "Nosotros pensamos únicamente en el día a día, en trabajar. Puedes tener un contrato de 4-5 años y salir mañana, y al revés. Estoy contento. No miro el futuro nunca. No sé lo que va a pasar dentro de tres meses", expresó.