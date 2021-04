Florentino Pérez, sobre el fichaje de Mbappé: "Si no viene este año, nadie se va a pegar un tiro"

Florentino Pérez, entrevistado por Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER

El presidente del Madrid ve complicado fichar a Mbappé o Haaland sin la Superliga

Florentino Pérez no se imagina el club sin Zidane y espera que Ramos renueve

Florentino Pérez no va a hacer una revolución en el Real Madrid, pero sí una renovación. El presidente del equipo blanco fue entrevistado por Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER para responder a la espantada de los equipos de la Premier, los italianos y el Atlético de Madrid en la Superliga. Florentino Pérez no cree que el Madrid ni ningún equipo pueda asumir fichajes como los de Mbappé o Haaland sin el nuevo proyecto del fútbol europeo.

“No existirá sin la Superliga. Ni para el Madrid ni para nadie. Estamos en cerrar esta temporada de la mejor forma. Los fichajes son de la temporada que viene. En general es imposible, si el dinero no fluye... Si un club modesto no vende a un jugador lo va a pasar muy mal porque los derechos de televisión van a ir bajando”, explicó el máximo mandatario del Real Madrid.

Pero Florentino Pérez no descartó la llegada de Mbappé o Haaland este verano. “La Superliga venía a paliar los daños económicos de esta temporada. Si no viene Mbappé este año nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe cómo soy y si no se hacen las cosas es porque no se puede. Pero los socios y los aficionados, está mal que yo lo diga, están contentos”, afirmó a Manu Carreño.

El presidente del Real Madrid no va a cometer locuras económicas en verano y siempre va a prevalecer la estabilidad del club. “La vida es la que es. Yo sé lo que tengo que hacer yo. El Madrid es de sus socios, no tiene quién ponga el dinero. Tengo que ser un buen administrador. Luego se acabará el virus y estoy seguro de que la vida volverá a la normalidad”, dijo Florentino en El Larguero.

La relación de Florentino Pérez con Al Khelaifi es muy buena, pero aún no ha habido ninguna llamada para hablar de un posible fichaje de Mbappé. “No he llamado a Al Khelaifi... Llevo 20 años aquí y soy amigo de todos. Saben lo que he hecho por el fútbol y creo que tengo la credibilidad, sin querer parecer petulante”, dijo sobre el jeque del PSG.

Florentino quiere que Sergio Ramos siga en el Madrid

Las renovaciones es otra de las tareas pendientes de Florentino Pérez antes de que se llegue al 30 de junio. Con Modric hay un acuerdo, pero con Sergio Ramos sigue sin cerrarse la ampliación. “Le quiero como si fuera mi hijo, he hecho por él todo lo que he podido. Pero no me va a animar a que pague más a Sergio Ramos. La situación es la que es, él la sabe también. Deje que cerremos la temporada”, dijo sobre el capitán del Real Madrid.

“Cuando cierre esta temporada tengo que ver la siguiente, porque si sigue el COVID es peor. Estamos intentando cerrar esta temporada. Luego hablaremos de la siguiente, igual tenemos que vender a Benzema”, avisó Florentino en la Cadena SER.

El presidente del Madrid sí confirmó la renovación del centrocampista croata. “Ya ha firmado o hemos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Ramos no está en la misma situación. Hemos hablado muchas veces pero no lo sé, no quiero echar la culpa a nadie”, apuntó Florentino Pérez a Manu Carreño.

Renovación de la plantilla este verano

El Madrid va a hacer fichajes este verano y el presidente del club blanco lo tiene claro, pero también sabe la estrategia a seguir en un futuro y no habrá una revolución en la plantilla. “Vinieron muy jóvenes Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo... Tenemos una buena defensa y ha durado mucho, pero sigue siendo muy buena. En la media los tres magníficos. Y delante tenemos niños. Una revolución no, seguro que no”, apuntó sobre los fichajes que hará el Madrid en junio.

