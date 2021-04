Mbappé va camino de convertirse en el tema del verano de París. El delantero no hace nada más que rechazar las ofertas de su club y él tiene ganas de jugar en el Real Madrid como se contó en Deportes Cuatro. Ante este escenario el PSG se ha puesto manos a la obra y ya empieza a barajar nombres como así lo asegura Telefoot.

Las posibilidades que baraja el PSG

Según este medio el objetivo prioritario del club parisino es que Kylian renueve, pero parece que el jugador no está en las mismas. Ante las constantes negativas ya empiezan a trazar un plan para suplir su posible salida. Messi es uno de los candidatos y lo lleva siendo desde hace unos meses. Tanto City como PSG estuvieron en la puja el verano anterior tras ese momento en el que quería salir del Barça, ahora la idea es distinta y el argentino no tiene tan claro que se quiera ir.

Las negociaciones del PSG con Mbappé

Telefoot también ha hablado de cómo está el asunto entre el delantero francés y el club. Asegura que el jugador no quiere tomar ahora una decisión porque prefiere centrarse en la temporada y en el equipo y por el momento rechaza todas las ofertas. Mientras tanto, el representante no pierde el contacto con el PSG para interesarse sobre el proyecto que quiere formar la entidad.

El medio va más allá y asegura que esto significa que Mbappé no quiere renovar y esto es lo que ha hecho que el club se ponga a tantear otras opciones como las que se han comentado. El PSG no quiere arriesgarse a que el futbolista no renueve y que luego tengan que dejarlo ir gratis el próximo verano por lo que todo apunta a que al final de temporada le venderán.