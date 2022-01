Pedri y Ferran Torres se suman a la lista de positivos en Covid del Barça

En el Manchester City, Ferran jugó a las órdenes de Pep Guardiola y en la selección lo hace a las de Luis Enrique, dos extécnicos del Barça, algo que el de Fois considera que le beneficiará: "Tener dos entrenadores como ellos me ayuda mucho a adaptarme al ADN Barça y estoy deseando jugar a las órdenes de Xavi".

"Guardiola es uno de los mejores del mundo y me ha hecho jugar en muchas posiciones. Me llevo momentos muy buenos del City, que me han servido para afrontar este reto con ambición y muchas ganas", añadió.