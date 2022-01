Ferran Torres, a la espera de poder ser inscrito con el Barça: una salida o renovación a la baja de Dembelé

El Barcelona se está reforzando en el mercado invernal, pero se está topando con un problema: el Fair Play financiero . El club no ha podido inscribir todavía a su último fichaje porque no ha habido salidas. El único que hasta el momento lo ha hecho ha sido Dani Alves .

Los azulgranas ya trabajan en la salida de jugadores para que puedan llegar los refuerzos. Ferran ya está presentado y ha hecho entrenamientos con el equipo, pero todavía no puede jugar, además del Covid , porque no está inscrito en La Liga.

Una pieza clave para la inscripción del nuevo jugador sería la renovación de Dembélé. El Barça está intentando hacerla a la baja y con bonus que vaya consiguiendo por objetivos cumplidos, pero esto no está siendo hasta el momento del agrado del francés y las negociaciones se encuentran paradas a pesar de que el Barça quiere solventarlo cuanto antes.

El delantero galo es uno de los que más cobra y de rebajarse el sueldo sería una buena noticia para Ferran . De momento no hay intenciones de esto y la inscripción se complica.

En Can Barça no se quieren ni plantear que esto no se pueda llegar a producir y que el jugador tenga que ser devuelto al Manchester City. Creen que tienen muchos días por delante y que encontrarán la solución para que el internacional español juegue en cuanto se recupere de su positivo en el Covid.