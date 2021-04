Alonso, Cannavaro o Casillas, los deportistas que han mandado un mensaje de apoyo al Madrid antes de medirse al Liverpool: "Toda la suerte del mundo"

La pasión de Fernando Alonso son los coches, pero es un fan declarado del Real Madrid y sabe que su equipo tiene una semana clave por delante. Primero el Liverpool en Champions y después el Barcelona en Liga, por lo que el piloto español no ha dudado en mandar un mensaje desde sus redes sociales a los jugadores.

No ha sido el único que se ha pronunciado públicamente. Un viejo conocido para los madridistas les ha mostrado su apoyo. Iker Casillas compartía en Instagram un post en donde mandaba un mensaje de ánimo para el equipo. "¡Hala Madrid, Vamos!". También lo hizo Cannavaro con la misma arenga y la camiseta blanca puesta.

Los elogios a Alonso

Son muchas las expectativas que se han creado al rededor de Alonso esta temporada con el Alpine. La primera carrera no la pudo terminar , aunque la ilusión se mantiene. En esta segunda etapa en la F1 está más fuertes que nunca y personas como Pedro de la Rosa no han dudado en elogiarlo.

"La fortaleza de Fernando es que piensa en carreras las 24 horas del día. Todo el mundo dice lo mismo sobre un campeón, sobre un carrerista, pero en realidad cuando se dice sobre Fernando, lo dices en serio. He estado con él cuando no estaba corriendo en la F1 o en el WEC (Mundial de Resistencia) y estaba pensando 'deberíamos hacer una carrera de karts juntos'. Siempre está pensando dónde puede competir el fin de semana", comentó en el 'podcast' 'F1 Nation'.

"Alonso es bastante único y eso que he estado con muchos pilotos. Yo mismo, el fin de semana que tuve libre quería hacer otras cosas: estar en casa, ver a mis hijos, montar en bici... Para él no es su trabajo, es su pasión. Es un hombre apasionado y creo que esa es su máxima fortaleza: no tiene otras distracciones en su vida. Es un hombre 100% comprometido".