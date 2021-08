Eric García se enteró del fallecimiento de su abuelo justo antes de enfrentarse al Athletic

Eric García repetía en el once titular de Ronald Koeman tras salir de inicio en la primera jornada. El central español le ha tomado ventaja a Lenglet y es la pareja, de momento, de Gerard Piqué. A pesar de ser esto una buena noticia para el propio jugador tras asentarse en la titularidad, en su segundo partido estuvo empañada por una mala noticia para el futbolista.

Justo antes de comenzar el encuentro se enteró de que su abuelo, Joan Martret, había fallecido a los 88 años, según Sport. Este duro revés no impidió que el joven zaguero quisiera jugar de inicio y no se cayó del once.