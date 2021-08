Ilaix Moriba es uno de los problemas actuales del FC Barcelona. El joven jugador no quiere aceptar la oferta de renovación que el club le ha hecho y este le da como solució0n su venta. Que hay discrepancias con el canterano es un hecho y las últimas declaraciones de Ronald Koeman así lo evidenciaban.

El jugador ha dejado un enigmático mensaje en sus redes sociales que no se sabe si responde a lo que dijo su entrenador o al club. “Miles de rumores y nadie sabe la verdad" , decía la frase. Esto viene después de que el holandés hablara de su situación en rueda de prensa.

"Hablé con él hace dos o tres semanas, más como persona que como entrenador del Barça. Su situación es horrible. Es futuro del club, pero no juega ni está con nosotros" y añadió "yo sé por parte del club lo que el Barça quiere ofrecer a este jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante, sino jugar partidos, pero el jugador y su gente deciden diferente. Estoy decepcionado por eso. Creo más en cosas de fútbol que en contratos. Con 18 años, el dinero no puede ser tan importante".