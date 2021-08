El delantero del PSG ya ha dejado claras sus intenciones y como hasta ahora no ha podido irse al Madrid lo que sí ha hecho es no aceptar las ofertas de renovación que se le ponen encima de la mesa. Las suculentas cantidades y diferentes proyectos que le ha ido ofreciendo Nasser Al-Khelaïfi no han nublado su verdadero deseo.