Eduardo Camavinga se está adaptando al Real Madrid y con el idioma no se maneja nada mal. A los siete meses de llegar, el centrocampista ya se defiende en español y lo demostró al explicar a las redes sociales del club blanco cómo había sido su gol ante la Real Sociedad . El equipo de Carlo Ancelotti afianzó su liderato con el empate del Sevilla ante el Alavés.

“Toco el balón y miro a la portería. Chuto porque mi padre me dijo antes que tirara más a portería. Me voy contento por el gol y la victoria. Mi padre me ha dicho que tire más a puerta muchas veces. Aquí tengo un mensaje de mi padre: “Buen partido hijo mío”. Después le voy a llamar”, dijo el centrocampista francés a las redes sociales del Real Madrid.