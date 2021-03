El Real Madrid se sale con la suya y Eden Hazard no volverá a pasar por quirófano

Eden Hazard finalmente no volverá a pasar por quirófano. Aunque el extremo belga había comunicado a los servicios médicos del Real Madrid su idea de volver a operarse, en el conjunto blanco han acordado que simplemente siga con la recuperación de la lesión muscular. Los doctores del club merengue no ven base científica por la cual el ex del Chelsea se tenga que someter a una nueva intervención.