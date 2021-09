Ilaix Moriba critica a la afición del Barça: "Fueron los días más difíciles de mi vida, recibí mensajes muy feos"

"Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida . De la mía y de familia. Hemos recibido mensajes feos , pero hemos podido aguantar para poder estar aquí. Creo que no me merecía esos mensajes, ni yo ni mi familia, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas", explicó Ilaix en rueda de prensa.

El jugador, que con 18 años priorizó el Leipzig ante la negativa del Barça de atender sus expectativas económicas, sostuvo que no alzó la voz "por el respeto" que le tiene al club catalán, pero indicó que lo publicado sobre él "no fue juego limpio" .

"Estoy igualmente contento por todo lo que he estado en el Barcelona, por todo lo que he mejorado, por todo lo que la afición me ha respaldado. Aunque en los últimos meses algunos no han sabido comportarse, no voy a juzgar a la afición del Barcelona por algunas personas", relató.