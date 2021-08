Las dos caras del Madrid se vieron ante el Levante: de ser un equipo unido, al desorden

El Madrid se llevó cosas positivas del Ciutat de Valencia y otras no tantas. La primera parte de los blancos fue buena e incluso tuvieron ocasiones para rematar el partido, pero no lo hicieron y en el segundo tiempo lo pagó. En los últimos 45 minutos se desató la locura y un ejemplo muy claro de ello fue las pausas de hidratación.

Otro cantar fue en el segundo. Un reflejo de lo que estaba pasando en el campo se trasladó a la banda cuando pararon. Esta vez el técnico italiano no pudo dar indicaciones porque sus jugadores estaban dispersos. No hubo corrillo ni unión entre ellos. Intentó corregir, pero nadie le hizo caso. Carletto se paseó entre sus futbolistas, pero nadie quería mirarlo.

El técnico italiano en salda de prensa señaló directamente a la actitud defensiva como causa del caos que había sido el segundo tiempo. "La primera parte lo hemos hecho bien. La segunda parte no hemos entrado con buena actitud, en un minuto hemos encajado un gol y en el segundo tampoco estaba compacto el equipo. Más compromiso defensivo significa que todos tenemos que trabajar en lo mismo" , añadió.

"Dos partidos marcas tres se pone como jugador muy importante. No doy tanta importancia a empezar el partido. Tengo una plantilla muy buena, el problema no está en marcar goles. El problema no es si Vinicius marca, lo tengo en cuenta. Lo que ha fallado hoy es la defensa", terminó.