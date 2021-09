Virginia está cansada del machismo en el fútbol y de los tópicos a los que se recurren para hacerlas de menos en este deporte. "La gente que comenta todo esto realmente no tiene ni idea porque todo es en plan 'queréis tener el mismo sueldo que ellos'... No, no queremos ser iguales que ellos, no nos comparéis con ellos porque no queremos eso. Lo único que queremos son derechos mínimos, los que tiene cualquier trabajador", ha asegurado.