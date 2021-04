La diferencia de criterios de Jaime Latre con una misma acción: a favor del Betis sí pitó penalti, en contra del Barça, no

Jaime Latre sí pitó penalti a favor del Betis en la misma acción que se produjo en el Camp Nou

Contra el Barça no fue a revisar la pantalla ni en la mano de Jordi Alba ni en la roja de Óscar Plano

El segundo tiempo del Barça-Valladolid estuvo plagado de polémica. Primero fue el penalti por mano de Jordi Alba que pidieron los pucelanos y después fue la expulsión de Óscar Plano en el 79 con el 0-0 en el marcador. Esto encendió al club pucelano que no escondieron su enfado al término del encuentro.

Una misma acción por el mismo árbitro ha sido interpretada de forma distinta. Jaime Latre en el Camp Nou no quiso ni ir a ver a la pantalla la jugada, le explicó a los jugadores que había sido mano, pero que estaba abajo. Eso no es lo que sucedió en la jornada 2 en el partido del Valladolid contra el Betis. Esta vez sí que pitó una mano viniendo de un rebote a Óscar Plano en el área del Betis y sí que fue a verlo al monitor a pie de campo, algo que fue todo lo contrario a lo que hizo en la jornada 29. En ninguna de las dos acciones polémicas fue a consultarlo.

Iturralde González no entiende la actuación del VAR

Con respecto a la mano, Itu ha comentado que esto se debe a interpretaciones. Considera que Jordi Alba no tiene tiempo de reacción y que el brazo se encuentra en una posición natural. En cuento a la expulsión lo tiene claro y asegura que "estas es de las jugadas donde el VAR vino para evitar un error grosero". "Esto no puede ser roja en la vida".

No entendía como desde la sala VOR no se le corrigió al árbitro de campo. "Que te equivoques en el campo, bien, pero que lo vean en el VAR y no llamen al árbitro por intentar sustentar su decisión... es un error muy grave".

Sergio González, entrenador pucelano, tampoco entendía cómo en ninguna de las ocasiones el árbitro no había consultado la pantalla. Tengo que estar templado porque es difícil de digerir. Le he dicho a Jaime (Latre, colegiado del encuentro) que el VAR está para algo. Todos nos estamos jugando muchísimo, no sólo el Barça. La pelota le da en la palma de la mano y la expulsión habría que verla si hubiese sido desde el otro prisma, ha sido muy rigurosa y nos ha mermado muchísimo. Todos los equipos estamos en un momento delicado y cada decisión debe estar muy consensuada".