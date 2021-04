Diakhaby afirma que Cala le dijo 'negro de mierda' y desvela un ofrecimiento de un jugador del Cádiz: "Me ha dolido muchísimo, pero es la vida"

El mensaje de Diakhaby tras su polémica con Cala

"Quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar. El Cádiz el domingo hay un jugador que me insulta y me dice "negro de mierda" El jugador me dice eso y eso es intolerable, no puede consentir eso. Habéis visto todos mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto.