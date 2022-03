Lo que parecía una buena amistad y relación profesional terminó en guerra. Ocho meses de duelo después, Luis Enrique retomó el mandato y anunció que Robert Moreno no seguiría en su cuerpo técnico añadiendo que “fue desleal”. “Nos reunimos 30 minutos en mi casa y percibo claramente que quiere hacer la Eurocopa. Desgraciadamente no me pilló por sorpresa. Lo veía venir. Intenté ponerme en su lugar: lo entiendo. Entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, entiendo que sea la oportunidad de su vida, porque ha trabajado mucho y es ambicioso, y ser ambicioso en esta sociedad es una cualidad a valorar. Pero para mí es desleal. Yo nunca lo haría. No quiero a nadie con esas cualidades en mi staff. La ambición desmedida no es buena en mi staff”, aclaraba en una rueda de prensa.