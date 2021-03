Deschamps vuelve a dejar un 'recadito' a Koeman por las suplencias de Griezmann: "Es cuestión de uso y confianza"

Griezmann vuelve a pasar por un bache en el FC Barcelona. Los últimos tres partidos no ha sido titular. A esto hay que sumarle la consolidación de Dembélé en el once junto a Messi y Pedri. A pesar de esto el técnico holandés ha contado con él para los segundos tiempos y ante el Sevilla fue crucial ya que su centro a Piqué supuso la prórroga.

Nuevo dardo para el holandés

Esta no sería la primera vez que deja un recadito. Ya hace unos meses no entendía que el francés no jugara en su posición ideal para sacarle el mayor rendimiento posible. "Griezmann está jugando en la banda derecha actualmente, pero no entendemos el hecho de que no esté jugando en una posición más centrada”.