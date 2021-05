Ousmane Dembelé ha dejado de contar para Ronald Koeman en los últimos encuentros y ya lleva seis partidos si salir de inicio. El francés hizo dos meses de competición muy buenos y fue el s ocio de lujo de Leo Messi en el ataque del Barcelona . El cambio de sistema no le ha ayudado a encajar en lo táctico y sus minutos han bajado considerablemente.

El t raspaso de Dembelé le ha costado al Barcelona 135 millones y su salida podría ser gratis, sin dejar nada de dinero en un club muy necesitado económicamente. El jugador francés llegó con el cartel de sustituto para Neymar , pero las lesiones no le han dejado rendir a su máximo nivel en ninguna de las temporadas en el Camp Nou.

El Barcelona sospecha que la intención de Dembelé es la de salir gratis en verano de 2022 , y esa es la única opción que no contempla el conjunto culé. El extremo gusta mucho en la Premier League y también se le ha unido al PSG , al mejorar mucho su cartel tras los dos últimos meses. Laporta tiene claro que intentará buscarle una salida a Dembelé este verano si no renueva en las próximas semanas.

Dembelé, ¿salir gratis del Barcelona en 2022?

El Barcelona es tercero en Liga, empatado a puntos con el Real Madrid , y a dos del Atlético de Madrid, a tres jornadas para el final. Koeman no dio el título por perdido tras el empate contra los del Simeone en el Camp Nou, al igual que Piqué , que fue uno de los que habló tras el 0-0.

"La igualdad es mayor al no haber público. Si ganamos los tres partidos aún nos veo con opciones. No tengo una bola de cristal, pero la Liga está abierta, y vamos a pelear hasta el final porque ese es nuestro objetivo. No hemos hecho los deberes durante la temporada y es una pena porque veníamos compitiendo bien y eso nos ha dado para competir hasta el final", sentenció.