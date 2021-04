Dembelé se lo pone difícil a Laporta: el francés es clave en los fichajes del Barcelona

Ousmane Dembelé brilla en el Barcelona y está siendo uno de los grandes protagonistas de la gran racha del equipo de Koeman en los últimos meses. El extremo francés es indiscutible en el Barça y está demostrando el dinero que se pagó por él hace cuatro años al Dortmund. Pero el futuro de Dembelé en el Barcelona está en el aire porque si no renueva en verano, estará en venta en el próximo mercado de fichajes.

La venta de Griezmann es más complicada porque tiene más años de contrato y un salario más importante, más de 20 millones, que no puede sostener cualquier club. Y Dembelé tampoco tiene asegurada su continuidad en el Barcelona porque acaba contrato en 2022 y este verano saldrá al mercado si no acepta renovar a la baja. Muchos equipos se van a interesar por el francés si no renueva y podría ser una de las grandes bazas de Laporta para obtener dinero y salir a fichar.