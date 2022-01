Dembélé estalla contra el Barça: "Se miente vergonzosamente y no voy a ceder al chantaje"

Dembélé ha respondido en sus redes sociales a las declaraciones de Alemany y Xavi

Asegura que no va a sucumbir al "chantaje"

Toni Freixa sale en defensa de Dembélé: "No es normal lo que está haciendo el Barça con él"

El Barça ha sido claro con Ousmane Dembélé y la prueba es que no ha ido convocado con el equipo para el importante partido que de la Copa del Rey en donde se la juegan ante el Athletic Club. La institución culé se ha cansado del tira y afloja y tiene decidido dejarlo en la grada hasta que su situación se resuelva. Era Mateu Alemany el que hablaba sobre el caso del francés y ha sido ahora él el que ha tomado la palabra.

En una carta abierta en sus redes sociales se pronunciaba sobre el asunto de su renovación y las últimas declaraciones sobre el directivo y Xavi Hernández.

"Buenos días a todos", empezaba diciendo Dembélé. "Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mi sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mi. Hace cuatro años que se habla de mi, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme nunca. ¿Ha sido un error? Seguramente", decía Ousmane en el comienzo de sus palabras.

"A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el Covid. Sin la más mínima sesión de entrenamientos el míster me ha solicitado y siempre he cumplido sin rechistar", continuaba el delantero francés.

"Además, mi mensaje es trasparente. Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto". Una respuesta directa a las palabras de Alemany. "Prohíbo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohíbo a cualquiera hablar por mi o por mi representante, en quien confío completamente", aclaraba Dembélé.

"Todavía bajo contrato estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo por mis compañeros y también por los socios. No es ahora que esto va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder ante el chantaje", volvía a reiterar.

Para terminar acababa hablando sobre el estado actual de las negociaciones. "Hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en los esencia: Ganar", concluyó el jugador del Barça.