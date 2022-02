Dembéle consigue el perdón del Camp Nou: golazo para acabar con los pitos

El francés por primera vez en varios encuentros no recibió apenas pitos de su propia afición. Cuando saltó al calentamiento en la banda no escuchó reproches. Confirmó su buena sintonía con la grada tras marcar un auténtico golazo en el 73.

Escorado y tapado por el defensor, Dembélé consiguió armar la pierna y sacarse un lanzamiento duro que fue de abajo arriba por el palo corto de Unai Simón. Esto no sería lo único, el francés además r epartió las asistencias para Luuk de Jong y Memphis Depay.

Xavi Hernández habló de su jugador tras el partido. "No es tema mío que se quede. Él trabaja muy bien y por eso lo defiendo .Es capaz de hacer lo que hace. Yo le veo muchas condiciones. De jugar en izquierda, derecha, de marcar goles, de dar pases..."

De Pedri, uno de los mejores del encuentro también destacó su gran actuación. "Más allá del caño, que es un detalle, es cómo entiende el juego, cómo se va entre líneas, cómo se va a la espalda de los pivotes. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Es una maravilla. No he visto muchos talentos así".