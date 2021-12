Ousmane Dembelé también llega tarde a la cena de conjura del Barcelona que pagó Pedri

El francés no solo se retrasa en los entrenamientos, estrenando las multas de las nuevas normas de Xavi Hernández , también lo hace en las cenas de equipo. Ousmane Dembelé apareció en el restaurante cinco minutos tarde, con todos sus compañeros ya dentro del restaurante.

La cena de conjura del Barcelona tenía una hora de fin muy clara. Todos los jugadores salieron antes de las 00.00 de la noche y se marcharon a sus casas para volver a verse las caras en el entrenamiento de este jueves. A la cita no faltó nadie, ni el Kun Agüero , que también asistió a la cena y sigue pendiente de su evolución médica.

Los últimos cinco jugadores que salieron del restaurante fueron Ronald Araujo, Coutinho, Neto, Dani Alves y Gerard Piqué. El Barcelona tiene la importante cita de Múnich el próximo miércoles 8 de diciembre, en el que tendrá que ganar para no no depender del Benfica para seguir en la Champions. Y en la Liga no puede tener más tropiezos porque ya está a 13 puntos del Real Madrid, aunque con un partido menos.