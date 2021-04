La decisión de Torreira tras la muerte de su madre: "No quiero jugar más en Europa, me quiero ir a Boca"

El centrocampista del Atlético de Madrid Lucas Torreira desveló este jueves que no quiere jugar más en Europa y desea fichar por Boca Juniors , deseo que todavía no ha comentado en el cuadro rojiblanco ni en el Arsenal, a quien pertenece su contrato.

Torreira ha tenido un papel muy secundario desde que llegó al Atlético

"Siempre lo dije y lo voy a decir que me muero por jugar en Boca, no es ahora en junio será más adelante. Siempre tuve ganas y deseos de poder jugar. La noche que murió mi mamá, a uno de los primeros que le escribí fue a mi representante. Le dije que no quería jugar más en Europa y le dije que quería venirme a Boca, hace un tiempo que no estoy jugando tanto como quiero en Europa", apuntó.