David Alaba quiere 'forzar' para jugar la final de la Supercopa de Arabia: "No es un problema serio"

Según informan fuentes del club blanco, el defensa sufre problemas musculares pero no son de gravedad y no está descartada su presencia este próximo domingo incluso en el equipo titular.

Al final del partido Ancelotti analizó la ausencia de Alaba: “Entrenando ayer no estaba cómodo, tenía una pequeña molestia muscular. Hemos preferido evitar riesgos para no tener problemas mayores. No es un problema serio pero no podía jugar cómodo”.