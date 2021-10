Carvajal y Courtois estallan contra Soto Grado: "En otros campos se añade lo que se pierde"

"El árbitro añade cuatro y la tónica es añadir 5, 6, 7 y hasta 8 minutos cuando uno de los dos equipos reitera perdidas de tiempo, creo que el árbitro no ha estado acertado en est o. No quiero que sea una excusa. Sergio Herrera él solo ha perdido los cuatro minutos, Arrasate ha hecho dos cambios y han salido andando... es extraño. E n otros campos se añade lo que se pierde", dijo el lateral derecho.

El que también se quejó por esa línea fue Courtois. "El final es difícil saber quién añade qué. En el Clásico estuve en el suelo y añadieron siete. Si por cambio son 30 segundos, al final son más de cuatro. Más el portero en el suelo... El problema es que no hay un criterio, que no sabemos cuánto están añadiendo. El árbitro mira al reloj y dice 'añado, añado' y luego solo cuatro minutos. Pero no es excusa, igual hubiera dado diez minutos y no hubiéramos marcado", dijo el portero belga.