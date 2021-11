“En la vida muchas cosas pueden cambiar. Ahora soy algo más guapo que la otra vez pero hay otras que no pueden cambiar, y pisar este césped otra vez no podía hacerlo de otra forma. Aquí me he hecho muy grande y vuelvo un poco pequeño para hacer a este club más grande otra vez. No es una cosa mía ni del presi. Este club es una cosa nuestra. Los que sentimos este club y este escudo debemos estar juntos otra vez para poner el club arriba, donde merece estar otra vez” ha afirmado Alves.