Dani Alves se ofrece para volver al Barça: "Si me necesita, solo tiene que llamarme"

Dani Alves concedió una entrevista al diario Sport donde se ofreció a volver al Barça

Habló sobre los motivos por los que se fue y señala a la directiva de Bartomeu

Dani Alves tuvo una gran trayectoria en el FC Barcelona. El brasileño lo ganó todo en el equipo culé y es ahora al ver que su ex club no está pasando por su mejor temporada cuando se ha ofrecido a volver por si le necesitan por "el cariño, el amor y el respeto" que les guarda y además ha apuntado que se fue en su día porque no quería ser "cómplice" de los que se estaban "cargando" la entidad.

"Sonaría muy ventajista decir que ahora el Barça me necesita. Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé", señaló en una entrevista al diario deportivo Sport.

Además, reiteró su disponibilidad para volver a vestir de azulgrana, algo que ya hizo entre 2008 y 2016. "Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme", manifestó.