Dani Alves se ha puesto a las órdenes de Xavi Hernández

El brasileño ha motivado al vestuario del FC Barcelona

Los médicos recomiendan al Kun Agüero la retirada

Dani Alves regresó la semana pasada al FC Barcelona y este martes ya se ha puesto a las órdenes de Xavi Hernández. El lateral brasileño vuelve a Can Barça cumpliendo un sueño, y ejercerá un papel muy importante. No tanto en lo deportivo, pero si en lo motivacional. El ex del Sevilla ha dado un discurso en el vestuario que ha dejado a todos con la boca abierta.

Discurso de Dani Alves al vestuario del Barcelona

"Un placer estar aquí. Después de tanto tiempo fuera, volver aquí para mí es un honor. Compartirlo con ustedes también. Venimos aquí para aprender de ustedes también. Pero del viejo también podréis aprender cosas. Saber lo que representa este club y esta camiseta, yo que he estado varios años fuera, he descubierto que aquí es el mejor sitio para hacer cosas grandes, para vivir. Ustedes que están aquí lo han de valorar porque fuera no hay nada mejor que aquí. Es un placer estar con ustedes aquí. Vamos a hacer cosas grandes porque este club está hecho para eso, para hacer cosas grandes".

Dani Alves llega para sumar y haciendo sacrificios económicos

La vuelta de Dani Alves al Barcelona es un sueño deportivo. Según ha podido saber Deportes Cuatro, el brasileño llega con el sueldo más bajo de toda la plantilla, y con opción a renovar su contrato el próximo verano por una temporada más.

Xavi Hernández cree que el brasileño puede ejercer un papel motivacional a los más jóvenes de la plantilla muy importante. Pero no es ninguna locura pensar que el ex del Sevilla tendrá minutos a partir de enero (antes no podrá jugar). El conjunto blaugrana tiene problemas con el lateral y el campeón olímpico aún tiene mucho fútbol que ofrecer.

"Intentaré rescatar al Barça que todos queremos"

El futbolista Dani Alves ha asegurado tras pasar el reconocimiento médico con el FC Barcelona, equipo al que regresa y en el que será presentado de nuevo el miércoles, que intentará "rescatar" la versión del equipo que ama y que lo hará, a partir de enero, con trabajo y dedicación al lado de Xavi Hernández, su antiguo compañero y ahora entrenador.