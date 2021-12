Dani Alves coge galones en su redebut con el Barça: brazalete de capitán y líder absoluto del equipo

Con los cambios que fue haciendo Xavi Hernández situaron al brasileño en posiciones más adelantadas y con ello llegaba al ataque con más facilidad como a él le gusta. El partido no se pudo decidir en los primeros 90 minutos y se fue a los penaltis. Allí Dani Alves fue el encargado de comenzar la tanda. El lateral no falló con un disparo potente, aunque no se pudieron llevar la Copa Maradona ya que el Boca falló menos desde los once metros.