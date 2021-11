Dani Alves vuelve al Barcelona: Xavi Hernández aprueba su contratación y le quiere para su debut en Liga

Dani Alves ya había manifestado hace unas semanas su deseo de volver a la Ciudad Condal. El defensa manifestó por entonces que "Si el Barça me necesita, solo tiene que llamarme” y acudirá en su ayuda por "el cariño, el amor y el respeto" que tiene por el club, y ha recordado que se marchó porque no quería ser "cómplice" de los que en su momento consideraba que se estaban "cargando" la entidad.

“Sonaría muy ventajista decir que ahora el Barça me necesita. Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé", señaló.