Cumbre clave por el futuro de Dembélé: "Espero que Ousmane haga un esfuerzo por la situación del club"

El Barça presionó a Ousmane Dembélé para que su renovación estuvier a finiquitada a finales del 2021 , pero este ya se ha acabado y su futuro sigue estando en el aire. A pesar de que no se han cumplido los plazos del club, este sigue esperando a que finalmente se llegue a un acuerdo para que el francés siga y Xavi Hernández desde rueda de prensa ha hecho su trabajo para dejar claro la importancia del jugador en sus esquemas.

El entrenador del Barça habló de la situación del delantero en la previa al partido ante el Mallorca. "La palabra no es decepcionado... Pero lo cierto es que hay una negociación y los asesores y representantes a veces son difíciles", ha dicho Xavi.

"El Barça tiene una postura muy clara y es un tema de negociación, nada más. Y está en proceso, no se ha terminado. Continúo siendo positivo. Espero que Ousmane haga un esfuerzo por la situación en la que se encuentra el club. Los agentes, posiblemente no lo entiendan, que estemos en una situación complicada, pero tenemos que remar todos en la misma dirección".

El técnico ha dicho claramente que el escollo está en la situación económica que es la que hace que no hayan llegado a un acuerdo. "Es fantástica, tanto futbolística como económica. He hablado con él y quiere hacer el esfuerzo, pero lo veremos en los próximos días... Insisto, la palabra no es decepcionado, simplemente que siempre hay un tira y afloja en estas negociaciones y ahora mismo estamos lejos pero esperamos que en los próximos días se acerquen"