La cuenta atrás de Sergio Ramos: 33 días para acabar su contrato con el Real Madrid

El central del Real Madrid sigue sin renovar contrato , ha estado dos horas ejercitándose en la ciudad deportiva de Valdebebas pero no ha tenido contacto con nadie de la directiva. Quedan 33 días para que finalice el contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid y no parece que haya avances de ningún tipo. El club ahora mismo esta centrado en la búsqueda de un entrenador y ha dejado en segundo plano a su capitán.

No hay alternativas

Al parecer Sergio Ramos, no tiene una oferta mejor que la del Real Madrid sobre la mesa, los otros clubes no han pujado tan alto como se esperaba debido a la temporada irregular y llena de lesiones del sevillano. Aun así, Ramos no esta de acuerdo con la propuesta actual porque cree que merece un último gran contrato por parte del Real Madrid debido a todo lo que ha dado por el escudo.

Modric si ha renovado

"No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, voy a cumplir el décimo año y no hay nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial", deseó Modric en declaraciones a los medios del Real Madrid.