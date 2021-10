Los cuatro intocables de Ancelotti: Courtois, Militao, Vinicius y Benzema, innegociables para el italiano

Pese a ser líderes en la Liga y a estar en una posición cómoda en el grupo de Champions , Carlo Ancelotti no ha logrado dar aún con la tecla exacta del buen juego y el mejor sistema para el Real Madrid. Pese a todo, los primeros partidos de la temporada han bastado para ver que el técnico italiano tiene cuatro piezas intocables en el esquema .

Courtois, Militao, Vinicus y Benzema son los cuatro favoritos de Ancelotti. Más que favoritos, los cuatro que el italiano tiene claro que no ha de mover. Jugadores como Nacho, Asensio, Hazard o Camavinga han jugado en diferentes posiciones, mientras que estos futbolistas, no han variado nunca sus posiciones. Además, han resultado clave cada uno en su desempeño.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti , mostró su preocupación tras la derrota frente al Espanyol (2-1), la segunda consecutiva tras caer en 'Champions' contra el Sheriff, y aseguró que lo de este sábado "no es un accidente" y han "merecido perder".

"Hemos jugado mal, estoy de acuerdo, no hay mucho qué decir. Hemos empezado el partido con una idea y esta idea después ha cambiado al encajar el primer gol. Y no fuimos capaces de mantener la calma, hemos tenido confusión, el equipo no estaba bien posicionado con balón y sin balón", analizó el italiano en rueda de prensa.