Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid: el club no se plantea su regreso este verano

Cristiano Ronaldo está en el mercado, y tanto la Juventus como el portugués estarían dispuestos a poner punto y final a su relación después de tres años. Zidane no ha cerrado la puerta a un posible regreso del delantero al Real Madrid por todo lo que significa en el Bernabéu, aunque el portugués no volverá este verano al Santiago Bernabéu, y el PSG también vigila de cerca el futuro de Cristiano. El Madrid no se ha planteado su vuelta y no está en los planes fichar a CR7.

El Real Madrid y Cristiano Ronaldo separaron sus caminos hace tres temporadas, y pese a los rumores de las últimas horas, el delantero portugués no volverá al conjunto blanco , según ha podido saber Deportes Cuatro. Cristiano Ronaldo lleva tres decepciones seguidas en la Champions con la Juventus y buscaría una salida este verano, que podría estar más cerca de París, pero no en Madrid.

El técnico madridista, que "no" está "preocupado" por la falta de gol del equipo, valoró también el estado de forma de Marco Asensio y Vinícius . "Marco ya está metido en el día a día, su lesión no le impide hacer nada. Ha estado bien, pero siempre le vamos a pedir más. Queremos siempre más de Marco . Está trabajando bien y estamos contentos de tenerlo con nosotros", dijo sobre el balear.

Zidane defiende las renovaciones de Ramos y Varane

El preparador francés, en cambio, no aventuró qué puede suceder respecto al futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid. "No sé lo que va a pasar. Queremos que Sergio se quede aquí, es un jugador importante y lo que quiero es que siga jugando", deseó. "Es un jugador especial. La intención que tiene es buena, quiere seguir jugando. Cada año sabrá si se encuentra bien; si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40. Él lo nota; el resto, ya veremos", indicó. "No me voy a meter en las interpretaciones de Sergio. El jugador decide cuándo lo puede dejar. Para mí, no hay edad", prosiguió.