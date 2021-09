Courtois y su dardo a Gil Manzano: "Venía de mucho ruido y no se ha querido mojar"

"Todo el mundo dice que hay falta a Nacho, no sé si previa o penalti. No quiero entrar mucho, pero sabemos dónde había pitado la semana pasada y había mucho ruido. Ha dejado jugar mucho y no se ha querido mojar", decía el portero belga.

Albiol, uno de los implicados se pronunció también tras el partido. " Yo no me puedo quitar ante Nacho, creo que no ha sido penalti, no he intentado chocar, no puedo desaparecer".