Courtois carga contra el estado del césped de Vallecas: "No es bueno para la imagen de la Liga"

El Madrid consiguió la victoria en Vallecas. Benzema puso el gol y Courtois las paradas para hacer que los blancos sumaran los tres puntos. Algo que no gustó al arquero fue el estado del césped. "Es mejor jugar en un buen campo que en esto, obviamente cada uno tiene su presupuesto pero no creo que para la Liga sea bueno, si queremos dar una buena imagen... Entiendo que no es fácil".