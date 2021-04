El futuro de Neymar está a pocos días de resolverse y aunque todo hace indicar que el futbolista brasileño seguirá en el PSG hasta 2026 , el ex del Santos quiere primero estar 100% seguro de que es imposible su vuelta al Barcelona. Por ello, según ha podido saber Deportes Cuatro, se han producido en los últimos días varias llamadas de su entorno a miembros de la directiva azulgrana.

Neymar no le oculta al Barcelona que está negociando su renovación con el PSG y que lo más probable es que acabe ampliando su actual contrato, pero sus llamadas a la directiva azulgrana se deben para tener claro que no hay posibilidades de una vuelta a Can Barça. Neymar se muere por volver a vestir de azulgrana y más ahora que se esfuma su deseo de jugar junto a Leo Messi en el PSG.