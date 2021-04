Sergio González: "Todos nos jugamos mucho, no sólo el Barça"

"Tengo que estar templado porque es difícil de digerir. Le he dicho a Jaime (Latre, colegiado del encuentro) que el VAR está para algo. Todos nos estamos jugando muchísimo, no sólo el Barça . La pelota le da en la palma de la mano y la expulsión habría que verla si hubiese sido desde el otro prisma, ha sido muy rigurosa y nos ha mermado muchísimo . Todos los equipos estamos en un momento delicado y cada decisión debe estar muy consensuada", expresó Sergio González en rueda de prensa.

El técnico visitante quiso estar calmado pese a su disgusto. "No puedo calentarme", replicó cuando le enseñaron una imagen de la mano de Jordi Alba. "Se lo hemos dicho al cuarto árbitro, al linier y me lo reconocen, pero que la mano está baja. No sabía que para ser mano debía de tener diferentes alturas y yo le reclamo que vaya a verla. El Valladolid está en la misma liga que todos y se merece ese trato. Si luego el árbitro considera que no es, pues nada", apuntó.