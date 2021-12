"Siempre me imaginé lo mejor", suele decir Diego Simeone cuando rebobina hacia el origen de toda su imponente, incontestable e inigualable era como entrenador y líder del Atlético de Madrid , un 23 de diciembre de hace diez años, cuando no sólo desafió la deriva de un equipo y un club en depresión, sino que lo reactivó y lo relanzó de nuevo a la altura de su historia, rebajada por un presente que escenifica su peor momento en diez años , con cuatro derrotas seguidas de Liga, sin contundencia, sin fortuna y sin soluciones.

Al Atlético le han tirado once veces a su portería en la serie más reciente de cuatro encuentros de la Liga. Ha encajado ocho goles. Y el Atlético ha intentado 53 tiros en las cuatro citas más recientes del torneo para marcar tres tantos nada más; uno al Mallorca, uno al Sevilla y uno al Granada. Ninguno de ellos de Luis Suárez , que también atraviesa su peor racha como rojiblanco. No ha anotado ningún tanto en los últimos ocho encuentros . Y sólo uno en los doce más recientes.

"Hay que limpiar la mente, estar tranquilos, buscar corregir situaciones , esperar que se recuperen los centrales (Stefan Savic y José María Giménez, bajas los últimos cuatro y cinco choques, respectivamente) que nos están faltando en estos momentos y con mucha necesidad. Y con tranquilidad, en la búsqueda, ir despacio rearmando esto, que tiene muchas cosas buenas. No tengo ninguna duda de que el equipo tiene muchas cosas buenas. Con tranquilidad y equilibrio saldremos adelante", expresó el técnico, que necesita soluciones, ante lo desconocido, con su equipo fuera de zona Champions a final de año y a once días vista del siguiente compromiso contra el Rayo Vallecano, el próximo 2 de enero.

"Cuando vine acá, al Atlético de Madrid, me ilusioné y me imaginé un equipo que compita por los mejores lugares del mundo". Lo consiguió. Desde la defensa hacia el ataque, con un estilo reconocible que luego fue matizándolo con el tiempo, adaptado y reinventado a las características de sus futbolistas, de los que 132 han jugado al menos un minuto a sus órdenes en competiciones oficiales, canteranos incluidos, con Koke Resurrección al frente de todos. Nadie ha jugado más que él, que es el único que persiste en la plantilla desde el debut de Simeone el 7 de enero de 2012 con un 0-0 en el estadio de La Rosaleda. Su máximo goleador es Antoine Griezmann, con 140 tantos de los 709 de toda esta era.

"Siempre busco cómo mejorarme. No tengo ninguna duda de que este camino que está transcurriendo esta temporada (la actual) seguro que me hará mejor entrenador. Y eso es lo que sigo. Después, ya me conocen hace diez años. Todos los periodistas que nos acompañan en los entrenamientos, que tienen la posibilidad de verlos siempre, saben por dónde voy, lo que quiero y saben que no voy a salir de la línea cual creo", expresó, después de completar su peor racha de derrotas en Liga como entrenador del Atlético en una década: tres partidos perdidos consecutivos con el 2-1 frente al Sevilla. Ahora son cuatro, porque cayó este miércoles por el mismo marcador en Granada. Un batacazo.