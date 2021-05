La charla del Cholo a sus jugadores que devolvió al Atleti al liderato: "Vamos a estar fuertes de cabeza, el gol va a venir"

El gol en contra le otorgaba al Madrid la capacidad de solo depender de ellos mismo y no esperar el fallo del rival, pero el técnico aseguró que en ese momento no le preocupaba lo que estuviera haciendo el conjunto blanco. "Me quedo con el equipo, es lo que estamos haciendo esta temporada. No pienso negativamente en no ganar la Liga. Pienso en empezar la semana y buscar la mejor preparación para afrontar una 'final' que será en Valladolid, que necesita la victoria".