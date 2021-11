El Barça no remata la faena y lo paga caro ante el Celta (3-3)

El Barça jugó con fuego y se quemó ante el Celta (3-3). Los azulgranas salieron a celebrar la contratación de Xavi Hernández y el equipo se encontró con un gran acierto en la portería viguesa. Abrió la lata Ansu Fati que mas tarde se lesionaba, le siguió Busquets y Memphis que marcaron antes del Descanso. Los de Sergi Barjuan salieron dormidos en el segundo tiempo y los de Coudet se vinieron arriba. Iago Aspas recortó distancias en el 51. Los locales aprovecharon la debilidad defensiva de la zaga blaugrana y antes del gol de Nolito marcaron dos, pero fueron anulados. Los culés no cerraron el encuentro y jugaron con fuego. De nuevo el capitán de los gallegos fue el que puso el empate en el último suspiro para darle la estocada definitiva y repartir un punto que el Celta se mereció.

A partir de ahí todo se torció para los pupilos de Sergi, que salieron como si el partido estuviese definido. En siete minutos, el Celta se encargó de demostrar todo lo contrario. Aspas recogió un regalo de Ter Stegen y daba vida al partido. No faltaron goles anulados -hasta dos al cuadro olívico- y un penalti reclamado de Mingueza sobre Galhardo.

En cualquier caso, lejos de las polémicas, el Celta llevaba una decena de tiros y no pudo no marcar el segundo. Nolito, de cabeza y en plancha, remató a gol un centro de Cervi. Todo se complicaba para un Barça que no tiró a la portería contraria hasta los 77 minutos por mediación de Riqui Puig.