Dani Ceballos descarta volver a salir cedido del Madrid en verano: “Es imposible”

El jugador, cedido en Arsenal, regresará en verano al Real Madrid

El sevillano quiere ser ya importante en un club y no moverse

Dani Ceballos ve “imposible” volver a salir cedido: se queda o un traspaso

Dani Ceballos volverá al Real Madrid este verano tras su cesión en el Arsenal, pero el jugador no quiere oír nada de una nueva salida a préstamo a otro club. El sevillano tiene claro que quiere ser importante en un equipo y tener minutos, pero que no volverá a salir cedido fuera del Bernabéu. Al Madrid y a Ceballos no les quedan más opciones que entenderse este verano para encontrar un futuro que guste a las dos partes: un traspaso o quedarse en la plantilla del Madrid.

Lleva dos temporadas en Londres y su tiempo de cesión se ha terminado. Dani Ceballos estuvo en El Transistor de Onda Cero y señaló que ve imposible volver a salir este verano como cedido en el Real Madrid. El sevillano quiere sentirse importante y no considera la opción de no ser jugador blanco la próxima temporada, o no salir traspasado.

Una venta o formar parte de la plantilla del Real Madrid, esas son las dos opciones en las que piensa Dani Ceballos sobre su futuro. El sevillano apuntó en El Transistor que ha mejorado mucho, tanto en lo tácito como en lo físico, en estos dos años en Londres, y su postura es clara con lo que quiere hacer en verano.

Ceballos, imposible una nueva cesión del Madrid

“He crecido sobre todo en lo físico pero también en lo táctico. Otra cesión es imposible tanto por mi parte como por el club. Ahora quiero sentirme importante en un club y tener partidos. Es lo que quiero analizar cuando acabe la liga”, dijo el centrocampista en Onda Cero.