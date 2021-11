La lección de Ancelotti a Camavinga: reducción de minutos hasta que sepa controlar su juego efusivo

Según apuntan los compañeros de Defensa Central, Carlo Ancelotti tiene 'castigado' a Camavinga. Al entrenador italiano no le gusta nada la efusividad con el que el francés entra al campo. El centrocampista galo ha visto varias amarillas en los primeros minutos que han obligado al técnico a cambiarlo antes de lo deseado. Carletto no duda de la gran proyección del futbolista y de su calidad, pero hasta que no logre corregir esa exaltación, tendrá que conformarse con menos minutos.