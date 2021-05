La vida de Iker Casillas cambió para siempre el pasado 1 de mayo de 2019. El ex portero sufrió un infarto de miocardio durante un enteramiento del Oporto. Tras meses de rehabilitación el madrileño consiguió el alta pero desde entonces se cuida más que nunca para evitar otros sustos.

Una fecha que cambió su vida

Casillas ha explicado tras sufrir el infarto en Portugal que “estuve un mes con miedo a caminar, a dormir o hacer cualquier ejercicio…era imposible. Ahora no, me encuentro fuerte y mejor que antes ”.

“Ahora no tengo inseguridad, pero al principio estaba más acongojado y con más nervios. Recuerdo la primera prueba en España que casi me vengo abajo, me desmayé. Era a las tres semanas y fui un inconsciente” ha puntualizado el campeón del mundo.