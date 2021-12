Casemiro riñe a Vinicius por no llevar la mascarilla cuando atendía a los aficionados

El Real Madrid ha sido azotado por el Covid , pero hay algunos que no han aprendido la lección. Vinicius se ha convertido en un ídolo de masas y a la salida de Valdebebas eran muchos los aficionados que le pedían autógrafos. El brasileño atendió a todos, pero con un gran error, bajó la ventanilla y no llevaba la mascarilla mientras firmaba las camisetas.

Casemiro que en ese momento salía le vio y no dudó en reñirle por no llevar la protección adecuado. El centrocampista ejerció de líder también fuera del campo y le afeó la conducta para que tuviera cuidado y así evitar futuros contagios que vuelvan a dejar al equipo en cuadro.

El jugador ha permanecido en todo momento aislado durante estos días y ha dado negativo desde el pasado viernes, pero esto no quiere decir a que vaya a poder jugar. Se perdió el partido ante el Cádiz a pesar de que podía jugar, pero Ancelotti optó por no convocarlo. Esto no se puede aplicar en para el partido contra los vasco ya que la normativa de la comunicad dice que debe guardar aislamiento 10 días independientemente de los resultados de los test por lo que tendría que estar confinado hasta el 23 siendo el partido el 22 por lo que no llegaría.