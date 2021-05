Carvajal, sobre la ausencia de Ramos en la Eurocopa: "A mi ya no me compete"

La lista de Luis Enrique ha tenido muchas reacciones por parte de la prensa y los jugadores. Una de ellas la de Dani Carvajal , después de una temporada complicada, llena de lesiones, deja una declaración a Deportes 4 “ a mi ya no me compete” a una pregunta sobre Sergio Ramos y la convocatoria de la selección española para la Eurocopa 2020 .

Carvajal que se está recuperando de una lesión, se desliga de su capitán y decide no opinar sobre la selección española y la lista de 24 jugadores dada por Luis Enrique. En ella no se encuentra ni un solo jugador del Real Madrid, algo así no había sucedido nunca en una competición en la que jugará la selección española. No han sido convocados ninguno de los compañeros de Carvajal, ni Asensio, ni Nacho y por supuesto el ya mencionado Ramos.